12/26/2021 at 8:13 PM CET

The 44th edition of the Dakar, to be disputed between Ha’il and Jeddah, in Saudi Arabia, From January 2 to 14, it will have 81 pilots and co-drivers of Spanish nationality. In total, the edition has more than 700 registered.

Among the most outstanding Spaniards, Carlos Sainz, three times champion of the race in 2010, 2018 and 2020; Nani Roma, champion in 2004 and 2014 or a Laia Sanz who has made the leap to the car category. Last year 68 Spaniards took the exit.

Cars

Carlos Sainz/Lucas Cruz (Audi)

Nani Rome/Alex Haro (BRX)

Dani oliveras (BRX, Orly Newfoundland co-pilot)

Armand Monleon (Toyota, co-driver of Lucio Álvarez)

Laia sanz (Mini)

Carlos Checa/Ferran Marco (Optimus MD)

Isidre Esteve/Txema Villalobos (Toyota)

Oscar Fuertes/Diego Vallejo (Century)

Jesus Calleja (Century)

Manuel Plaza/Monica Plaza (Chevrolet)

Jesus Henríquez (Dakar)

Jordi Queraltó (Jeep)

Jose Manuel Salinero/Christian lopez (Nissan)

Santiago Prado/Alvaro Rodriguez (Sodicars)

Motorcycles

Lorenzo Santolino (Sherco)

Joan Pedrero (Rieju)

Eduardo Iglesias placeholder image (KTM)

Rachid Al-Lal (Husqvarna)

Joan Barreda (Sling)

Sara garcia (Yamaha)

Javi vega (Yamaha)

Marc calmet (Rieju)

Joseph Arvest (KTM)

Sandra Gomez (Husqvarna)

Isaac feliu (KTM)

Carles falcon (KTM)

Albert Martin (Husqvarna)

Jose Maria Garcia (BMW)

T3 light prototypes

Cristina Gutierrez (OT3)

Fernando Alvarez (Can-Am)

Santi Navarro/Marc Solá (Can-Am)

Javier Herrador/Jose Luis Rosa (Herrator)

Xavi Foj (AMS)

Jordi Segura/Pedro Lopez Chaves (Can-Am)

Merce Marti (Can-Am)

SSV T4

Oriol Vidal (Can-Am, Saleh Alsaif co-driver)

Oriol Mena (Can-Am, Rokas Baciuska’s co-pilot)

Gerard Farrés (Can-Am)

Gael queralt/Sergi Brugue (Can-Am)

Joan Lascorz/Miguel Puertas (Can-Am)

Rafa tornabell (Polaris, Shinsuke Umeda’s co-pilot)

Josep Rojas/Joan Rubi (Can-Am)

Pedro Manuel Peñate/Rosemary rose (Can-Am)

Trucks

Marc torres/Jorge Salvador (co-drivers of Albert Llovera)

Pau navarro (Pato Silva’s co-driver)

Alberto Herrero/Roberto Palacios (Scania)

Jordi Juvanteny/Jose Luis Criado/Jorge Ballbé (MAN)

Rafa tibau/Jordi Esteve/Arnald Bastida (MAN)

Charly rodriguez (Mercedes, Norbert Szalai’s co-driver)

Alonso alonso/Oscar Bravo/Jose Luis Santillana (MAN)

Francesc Esther/Javier Jacosté/Jordi Comallonga (MAN)

Alex Aguirregaviria/Francesc Salisi/Ruben Mañas (Mercedes)

Quads

Toni Vingut (Yamaha)

Alex Feliu (Can-Am)