The team of Caracas Lions, announced this Wednesday through his Instagram account, the calendar for the next season 2021-2022 of the Venezuelan Professional Baseball League (LVBP).

“Los melenudos” are preparing for the fight for the title of the contest, which they have not won since the 2009-2010 season.

The Lions will seek to make themselves felt both in their cave and at the home of their rivals, to impose the caste of the most winning team in all of Venezuelan baseball.

This is how the calendar will be distributed:

October

Tigres de Aragua – Saturday 23/10 – Visiting Tigres de Aragua – Sunday 24/10 – Home Club Bravos de Margarita – Tuesday 26/10 – Visiting Navegantes del Magallanes – Wednesday 27/10 – Visiting Cardenales de Lara – Thursday 28/10 – Home Club Caribes de Anzoátegui – Friday 10/29 – Visitor Caribes de Anzoátegui – Saturday 30/10 – Visitor Caribes de Anzoátegui – Saturday 31/10 – Visitor

November

Tigres de Aragua – Wednesday 03/11 – Visitor Bravos de Margarita – Thursday 04/11 – Visitor Bravos de Margarita – Friday 05/11 – Visitor Sharks de la Guaira – Saturday 06/11 – Home Club Caribes de Anzoátegui – Sunday 07/11 – Home Club Navegantes del Magallanes – Tuesday 11/09 – Visiting Cardenales de Lara – Wednesday 10/11 – Home Club Tiburones de la Guaira – Thursday 11/11 – Visiting Tigres de Aragua – Friday 12/11 – Visiting Águilas del Zulia – Saturday 11/13 – Home Club Águilas del Zulia – Sunday 11/14 – Home Club Caribes de Anzoátegui – Tuesday 16/11 – Home Club Caribes de Anzoátegui – Wednesday 17/11 – Home Club Navegantes del Magallanes – Thursday 18/11 – Home Club Bravos de Margarita – Friday 11/19 – Home Club Cardenales de Lara – Saturday 20/11 – Visiting Tigres de Aragua – Monday 22/11 – Home Club Bravos de Margarita – Wednesday 24/11 – Visiting Águilas del Zulia – Thursday 25/11 – Home Club Bravos de Margarita – Friday 11/26 – Home Club Cardenales de Lara – Saturday 11/27 – Visiting Cardenales de Lara – Sunday 11/28 – Visiting Navegantes del Magallanes – Tuesday 11/30 – Home Club

December

Bravos de Margarita – Wednesday 01/12 – Home Club Tiburones de la Guaira – Thursday 02/12 – Visitor Sharks de la Guaira – Friday 03/12 – Home Club Navegantes del Magallanes – Saturday 04/12 – Visitor Caribes de Anzoátegui – Sunday 05 / 12 – Visitor Sharks de la Guaira – Tuesday 07/12 – Visitor Navegantes del Magallanes – Wednesday 08/12 – Home Club Águilas del Zulia – Thursday 09/12 – Home Club Tiburones de la Guaira – Friday 10/12 – Home Club Navegantes del Magallanes – Saturday 11/12 – Home Club Cardenales de Lara – Sunday 12/12 – Visiting Cardenales de Lara – Tuesday 14/12 – Home Club Tiburones de la Guaira – Wednesday 17/12 – Visiting Águilas del Zulia – Friday 17/12 – Visiting Águilas del Zulia – Saturday 18/12 – Visiting Águilas del Zulia – Sunday 19/12 – Visiting Tigres de Aragua – Tuesday 21/12 – Home Club Tigres de Aragua – Wednesday 21/12 – Visiting

The capital team in the next LVBP season that starts on October 23 will play 24 matches at the University Stadium of the City of Caracas and 25 away matches.